«РБ Лейпциг» намерен продлить контракт со спортивным директором Рангником

Руководство «РБ Лейпциг» очень довольно работой спортивного директора Ральфа Рангника и намерено продлить контракт с ним, сообщает Bild.
В клубе считают, что успехи новичка Бундеслиги не в последнюю очередь обусловлены работой этого специалиста.
«Рангник более чем важен для «Лейпцига». Он наш спортивный мотор и поэтому должен работать в «Лейпциге» в долгосрочной перспективе. По окончании сезона мы обсудим этот вопрос», — сказал председатель совета директоров клуба Оливер Минцлафф.
По итогам 29 туров чемпионата Германии «Лейпциг» с 61 очком занимает 2-е место в турнирной таблице, уступая мюнхенской «Баварии» 8 очков.