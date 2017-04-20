В Казани к Кубку конфедераций создадут четырёхметровую стену из цветов

В Казани в преддверии Кубка конфедераций — 2017 появится новая композиция, которая будет располагаться возле стадиона «Казань Арена». Рядом с ареной будет создана цветочная стена, длина которой составит 19 метров, а высота — 4,5 метра.
«Объёмная цветочная композиция была разработана специалистом по ландшафтной архитектуре треста „Горводзеленхоз“ Ильсией Хаметзяновой. Композиция будет выполнена из цветочной рассады альтернантеры зелёной и красной в количестве 23 тыс. 470 штук», — сообщается на официальном портале органов сампоуправления Казани.
Монтаж композиции на территории стадиона планируется в конце мая. В Казани уже есть три объёмные цветочные фигуры — мяч, жар-птица и барс.
Участвуй в конкурсе и выигрывай поездку и билет на матч-открытие Кубка конфедераций Россия — Новая Зеландия.