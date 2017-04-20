Шустер: «Барселона» провалилась со своей трансферной политикой

Бывший главный тренер мадридского «Реала» Бернд Шустер раскритиковал «Барселону» после ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов с туринским «Ювентусом». Игра закончилась нулевой ничьей, в результате чего каталонская команда распрощалась с турниром. В первой игре на выезде подопечные Луиса Энрике потерпели поражение со счётом 0:3.
«Ювентус» обороняется очень дисциплинированно, забить три гола этой команде чрезвычайно сложно. «Атлетико» — единственная команда, играющая в защите так же надёжно. «Барселона» провалилась со своей трансферной политикой, в результате чего не имеет необходимого уровня для участия в трёх турнирах», — цитирует Шустера AS.
Перед стартом сезона ряды «Барселоны» пополнили такие игроки, как голкипер Яспер Силлессен, защитники Самуэль Юмтити и Лука Динь, полузащитники Андре Гомеш и Денис Суарес, а также нападающий Пако Алькасер.