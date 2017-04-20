Карпин: Слуцкий был великолепен

Главный редактор футбольных трансляций «Матч ТВ» Валерий Карпин поделился впечатлениями от работы бывшего тренера ЦСКА и сборной России Леонида Слуцкого в качестве эксперта на ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Барселона» – «Ювентус» (0:0).
«Работа Слуцкого на матче «Барселона» – «Ювентус» оставила очень хорошее впечатление. Он определённо подходит на роль эксперта. Мне очень понравилось, что и как он говорил. Всё прошло замечательно. Это разовая акция из-за занятости Слуцкого и его отсутствия в России. Он откликнулся на моё предложение, но, к сожалению, я не уверен, что в дальнейшем мы сможем продолжить эту совместную работу с Леонидом Викторовичем из-за вышеперечисленных факторов.
Сам Слуцкий сказал, что для него это был интересный опыт и что это не так просто, как кажется. На работу уходят большие силы, пусть кому-то и думается, что сидеть и трепать языком просто. С точки зрения того, как и что говорить, это очень сложно.
Нам надо искать большее число экспертов для работы с комментаторами, зрители должны получать мнения разного рода специалистов в футболе, на это и будем делать акцент по мере возможности. Какие-то опыты будут удачными, какие-то — нет. А то меня одного стало слишком много (улыбается). Будем привлекать тех, чья работа понравилась бы зрителям, удовлетворила бы их потребности. Уже попробовали Мостового, Савина, Кононова и т.д. Они в роли закадровых экспертов мне тоже очень понравились. Всё было вовремя, по смыслу, лаконично и в меру эмоционально, хотя, конечно, нужно ещё очень многое шлифовать и оттачивать. Но надо продолжать поиски. Конкретные кандидаты есть, но все люди заняты, так как не работают на «Матч ТВ». Это бывшие футболисты и тренеры, у которых пока есть свободное время. Возможно, будет кто-то ещё, но фамилии пока называть не буду. Такая практика вызовет больший интерес со стороны зрителя к футболу и повысит лояльность к основному вещателю», – сказал Карпин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.