Президент «СА -Футбольного агентства» Алексей Сафонов презентовал свою книгу «Театр футбола. От фаната и агента до президента».
Авторы книги –Сафонов и журналист, автор еженедельников «Футбол» и «Советский спорт-футбол» Максим Михалко.
«В этой книге собрано около 40 персон, излагающих своё видение футбола на конкретных примерах из своей работы: судьи, президенты клубов, тренеры, менеджеры. Я бы назвал эту книгу музыкальным попурри! Здесь все — начиная от фаната и заканчивая судьями. Каждый найдёт для себе что-то интересное. Плюс книга изобилует шутками и юмором. Почему не написал свою автобиографию? Чтобы показать людям футбол с разных сторон. Если бы хотел книгу о себе, то назвал бы её монолог Сафонова», — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Владислав Гринчик.
«С Алексеем Николаевичем изначально сошлись во мнении, что книга должна удивить читателя. Главная идея — показать актуальные проблемы, которые не видны, о которых не так часто говорят. Мы залезли вглубь различных проблем и посмотрели на них с разных сторон. Что-то даже ив предвосхитили. Например, комментарии судей, отвечающих на нападки журналистов и болельщиков. Важный момент, что практически каждую тему мы показали с разных сторон. Как бы я описал книгу одной фразой? Без компромиссов», — поведал Михалко.
Алексей Сафонов презентовал свою книгу «Театр футбола. От фаната и агента до президента»