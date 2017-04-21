«Лион» в серии пенальти победил «Бешикташ» и вышел в полуфинал Лиги Европы

Участник полуфинала Лиги Европы сезона-2016/17 в паре «Бешикташ» — «Лион» определился только в серии пенальти.
В первом матче неделю назад «Лион» на своём поле победил 2:1, а сегодня с таким же счётом в основное время выиграл «Бешикташ».
На 27-й минуте Андерсон Талиска вывел турецкую команду вперёд. На 34-й минуте Александр Ляказетт счёт сравнял. На 58-й минуте Талиска оформил дубль.
В оставшееся основное время, как и в дополнительное, голов забито не было, и победитель определялся в серии пенальти.
В серии 11-метровых ударов команды сначала били без промахов, затем обменялись нереализованными пенальти, а после того, как Антони Лопеш отразил удар Матея Митровича, Максим Гоналон своим точным ударом вывел французскую команду в полуфинал Лиги Европы.