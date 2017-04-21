Моуринью: могло показаться, что «Манчестер Юнайтед» доминировал, но это не так

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал победу команды над «Андерлехтом» (2:1, ДВ) в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы.
«Наша команда нанесла примерно 17 ударов, из них 10 — в створ, но игра выдалась тяжёлой. Если смотреть на цифры, то кому-то может показаться, что „Манчестер Юнайтед“ доминировал, но это было не так. Когда вышел ещё один игрок в полузащиту, мы начали контролировать ход встречи.
Я верю в Рашфорда, пусть он и не забивал с сентября. Для меня его результативность — это не главное. Он демонстрирует старание, и у меня нет к нему никаких претензий по самоотдаче.
Что касается травм Ибрагимовича и Рохо, то мне кажется, что это тяжёлые повреждения, но лучше подождать, когда они пройдут медобследование. Не могу ничего утверждать, поскольку я тренер, а не врач», — сказал Моуринью в интервью BT Sport.