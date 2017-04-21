Вайнцирль: мне не в чем упрекнуть игроков «Шальке»

Главный тренер «Шальке-04» Маркус Вайнцирль прокомментировал вылет команды из Лиги Европы. В ответном матче 1/4 финала турнира гельзенкирхенцы одержали победу над «Аяксом» (3:2, ДВ), но по сумме двух встреч в следующий раунд пробились голландцы.
«Чтобы переварить это поражение, у нас уйдёт один-два дня. Игроки „Шальке“ выложились без остатка, они бились на поле, забили необходимое количество голов, но этого оказалось недостаточно. Мне не в чем их упрекнуть. Добавить что-то ещё после такой игры тяжело», — приводит слова Вайнцирля пресс-служба УЕФА.