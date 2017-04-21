«МЮ» не проигрывает дома в течение 26 матчей, добившись лучшей с 2011 года серии

«Манчестер Юнайтед», одержав победу над «Андерлехтом» в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы (2:1 в дополнительное время), продлил свою домашнюю беспроигрышную серию во всех соревнованиях до 26 игр (17 побед, 9 ничьих).
Это наивысшее достижение «МЮ» с 2011 года, когда «красные дьяволы» под руководством сэра Алекса Фергюсона не проигрывали на «Олд Траффорд» в течение 37 матчей.
Рекордной беспроигрышной серии в своей истории «Манчестер Юнайтед» добился в сезоне-1998/99, не проигрывая ни дома, ни на выезде в течение 45 игр.