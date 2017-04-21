Женезио: «Лиону» удалось преодолеть проклятие серий пенальти

Главный тренер «Лиона» Бруно Женезио прокомментировал итоги ответного матча 1/4 финала Лиги Европы, в котором его команда в серии пенальти обыграла «Бешикташ».
«Мы контролировали игру на протяжении большей её части, за исключением разве что начала второго тайма. Однако нам то не везло, то голкипер соперников совершал невероятные сейвы. В итоге всё пришло к серии пенальти. Я помнил, что „Лион“ проиграл обе свои предыдущие серии в еврокубках, но нам удалось преодолеть это проклятие.
В раздевалке команды царила огромная радость. Я поздравляю всех игроков и болельщиков и хочу поблагодарить президента клуба, который всегда поддерживал нас в трудные времена», — приводит слова Женезио L'Equipe.
«Лион» проиграл в серии пенальти в 2005 году в четвертьфинале Лиги чемпионов в матче с «ПСВ», а также клубу АПОЭЛ в 2012 году в 1/8 финала ЛЧ.