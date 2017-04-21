Иньеста: лучше всего я помню 5:0 и 6:2 в пользу «Барселоны» в матчах с «Реалом»

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста в преддверии «класико», которое состоится в воскресенье, 23 апреля, рассказал, какие из матчей между «Барселоной» и «Реалом» он помнит лучше всего.
«Больше всего мне запомнились встречи, которые завершились со счётом 5:0 на „Камп Ноу“ и 2:6 — на „Сантьягу Бернабеу“», — приводит слова Иньесты Marca.
Эти матчи состоялись в 2010 и 2009 годах соответственно.
Иньеста выразил также надежду на то, что в футбол рано или поздно будут внедрены технологии видеоповторов, отметив при этом, что они ещё нуждаются в доработке.