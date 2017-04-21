В Италии сообщили, что Эмери согласовал контракт с «Ромой»

Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери по окончании сезона покинет Францию и продолжит тренерскую карьеру в Италии, утверждает итальянское издание Corriere dello Sport. По информации источника, испанский специалист согласовал с «Ромой» трёхлетний контракт. Нынешний договор Эмери с парижанами действует до лета 2018 года.
Что касается главного тренера «Ромы» Лучано Спаллетти, его контракт с итальянским клубом рассчитан до конца сезона-2016/17 и продлён не будет.
Отметим, что спортивным директором «волков» летом может стать Рамон Родригес Мончи, с которым Унаи Эмери работал в «Севилье». Ранее Мончи сообщил, что встречался с руководством римского клуба, но контракт пока не подписан.
Спал упал. Бывший тренер «Зенита» снова без трофеев
Минувшим вечером Спаллетти упустил, вероятно, последний шанс выиграть трофей с «Ромой» – возможно, теперь его работа в Риме закончится.