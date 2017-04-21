Спортивный трибунал Испании не получил апелляции «Барселоны» по делу Неймара

Спортивный трибунал Испании не получил апелляции со стороны «Барселоны» по поводу дисквалификации нападающего Неймара, сообщает Marca.
«Барселона» в пятницу на своём официальном сайте сообщила, что будет обжаловать решение по делу бразильского форварда. Ранее апелляционный комитет Королевской испанской футбольной федерации отклонил протест сине-гранатовых на трёхматчевую дисквалификацию Неймара.
На момент начала заседания TAD никаких обращений от каталонского клуба не поступало, отмечает источник.
Неймар, уже пропустивший матч с «Реалом Сосьедад» (2:3), теперь, судя по всему, не сыграет с «Реалом» 23 апреля.
Форвард был дисквалифицирован, соответственно пропустив ироничные аплодисменты в сторону арбитра после своего удаления в матче 31-го тура чемпионата Испании с «Малагой» (0:2).