Лихтштайнер: рады, что не попался «Реал», но «Монако» нельзя недооценивать

Защитник «Ювентуса» Штефан Лихтштайнер высказал мнение о «Монако», с которым туринской команде предстоит сыграть в полуфинале Лиги чемпионов.
«Конечно, „Монако“ — это команда, которую нельзя недооценивать. Мы были рады, что не получили в соперники „Реал“, но, с другой стороны, мы знаем, что „Монако“ — очень опасная команда.
У них тот же тренер, что был два года назад, поэтому они будут играть в хороший футбол. Что касается слабых мест, но у них мало опыта, „Монако“ — очень молодая команда.
Однако, они забивают много голов, поэтому нам нужно быть осторожными в этом отношении", — цитирует Лихтштайнера Football Italia со ссылкой на Sky.