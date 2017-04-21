Хашиг — о заявке Абаева: «Краснодар» всё сделал по регламенту

Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг прокомментировал переход в команду вратаря Ильи Абаева, который был заявлен «быками» вне регистрационного периода. Ранее спортивный юрист Михаил Прокопец усомнился в том, что «Краснодар» заявил Абаева согласно регламенту РФПЛ.
«Мы всё сделали по регламенту. У нас получил травму господин Крицюк. Травма больше 30 дней. Имеем право заявить нового вратаря из-за недостатка голкиперов. В списке А осталось два вратаря, потому всё по регламенту. Комитет по статусу рассмотрел случай и разрешил заявить», — сказал Хашиг в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.