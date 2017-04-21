«Милан» поддержал Ибрагимовича, который может выбыть на длительный срок

«Милан» пожелал скорейшего возвращения в строй своему бывшему нападающему Златану Ибрагимовичу, который сейчас выступает за «Манчестер Юнайтед».
Шведский форвард получил серьёзную травму в ответном четвертьфинальном матче Лиги Европы с «Андерлехтом» (2:1 д.в.)
Существует вероятность, что у 35-летнего Ибрагимовича разрыв передней и задней крестообразной связок правого колена, из-за чего он может пропустить до девяти месяцев.
«Боец однажды — боец всегда! Выздоравливай и возвращайся скорее», — говорится в сообщении официального «Твиттера» «Милана».