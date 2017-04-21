Голкипер «Брайтона» отметился двумя автоголами в одном матче

Голкипер команды «Брайтон энд Хоув Альбион» Дэвид Стокдэйл в матче 44-го тура английского Чемпионшипа с «Норвич Сити» дважды забил в свои ворота.
В ситуации с первым голом мяч после попадания в перекладину угодил в спину вратарю, а затем оказался в воротах.
Второй автогол был похож на первый, но мяч сначала попал в штангу, а затем спины Стокдэйла оказался в сетке ворот.
На этой неделе «Брайтон» обеспечил себе участие в английской Премьер-лиге в следующем сезоне.
Видео обоих автоголов можно посмотреть на YouTube.