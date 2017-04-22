Каннаваро: в этом сезоне Месси не показывает свой лучший футбол

Бывший защитник сборной Италии Фабио Каннаваро поделился мнением об игре форварда «Барселоны» Лионеля Месси в этом сезоне.
«В этом сезоне дела у Месси идут не очень хорошо, он не показывает свой лучший футбол. Хоть он иногда и демонстрирует нечеловеческие вещи, но остаётся человеком.
Думаю, это нормально. Все игроки проходят через такие периоды. Проблемы Лео влияют на «Барселону». Раньше Месси мог в одиночку выигрывать матчи для команды, но в противостоянии с «Ювентусом» этого не случилось», — цитирует Каннаваро Le Figaro.