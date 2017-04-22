«Хоффенхайм» впервые в своей истории попал в еврокубки

Клуб Бундеслиги «Хоффенхайм» впервые в своей истории добился права выступать в еврокубках.
«Хоффенхайм» гарантировал себе участие в одном из еврокубков в сезоне-2017/18, сыграв вничью с «Кёльном» (1:1) в матче 30-го тура чемпионата Германии. Клуб из города Зинсхайм располагается на третьей строчке в турнирной таблице, имеет 55 очков и таким образом даже теоретически не может финишировать ниже еврокубковой зоны по итогам сезона.
Сине-белые выступают в Бундеслиге начиная с сезона-2008/09 — тогда же, в первый год в высшем дивизионе, «Хоффенхайм» добился своего наивысшего до сих пор места — 7-го.