Матич: я забил отличный гол «Тоттенхэму», но он не лучший в моей карьере

Полузащитник «Челси» Неманья Матич поделился впечатлениями от матча полуфинала Кубка Англии с «Тоттенхэм Хотспур» (4:2). Синие вышли в финал турнира. Матич дальним ударом установил окончательный счёт.
«Я забил хороший гол! Но прежде всего хочу сказать, что я очень рад за команду, ведь мы вышли в финал. Сегодня было трудно, мы играли против очень хорошей команды. Поздравляю „шпор“, которые не сдавались до самого конца.
Я рад своему голу, это отличный гол, но всё же не лучший в моей карьере. Я забил в Португалии в матче «Бенфики» и «Порту», тот мяч — номер один. А этот, наверное, на втором месте", — цитирует Матича BBC.