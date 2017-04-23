Алаба может пропустить игру «Баварии» с дортмундской «Боруссией» в Кубке

Защитник «Баварии» Давид Алаба получил травму в матче 30-го тура Бундеслиги против «Майнца» (2:2) и может пропустить полуфинал Кубка Германии, в котором мюнхенцы сыграют с дортмундской «Боруссией». Об этом сообщает официальный сайт «Баварии».
Алаба получил повреждение в начале игры с «Майнцем» и был заменен на 17-й минуте. В ходе осмотра у футболиста диагностировали растяжение капсулы коленного сустава.
Полуфинальный поединок Кубка Германии «Бавария» — «Боруссия» (Дортмунд) состоится 26 апреля, начало — в 21:45 мск.