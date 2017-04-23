Симеоне: победа над «Эспаньолом» важна после выхода в полуфинал Лиги чемпионов

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне остался доволен победой над «Эспаньолом» со счётом 1:0. Автором единственного гола в матче стал Антуан Гризманн, забивший в 25-й раз в текущем сезоне.
«Это был равный матч, но мы были настойчивее и упорнее, благодаря чему взяли три очка. Такая победа важна после выхода в полуфинал Лиги чемпионов. „Эспаньол“ провёл хороший матч. Они здорово показали себя в командной игре и опасно действовали на контратаках.
В следующем туре нам предстоит играть с «Вильярреалом», который по своему составу тоже должен биться за место в тройке. Затем нам предстоит выездная игра с «Лас-Пальмасом», так что расслабляться нельзя", — приводит слова Симеоне Goal.