Реакция «Камп Ноу» на победный гол Месси в выездном «класико» с «Реалом»

Победный гол нападающего «Барселоны» Лионеля Месси на второй компенсированной минуте выездного матча с «Реалом» (3:2) вызвал восторг у болельщиков каталонской команды, которые собрались посмотреть игру на большом экране, установленном на стадионе «Камп Ноу».
Этот гол Месси ознаменовал не только победу «Барселоны» в одном из самых важных матчей сезона, но и стал для аргентинского форварда юбилейным, 500-м за клуб во всех турнирах.
Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть в «Твиттере» «Барселоны».