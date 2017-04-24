Широков: ничего страшного для «Спартака» в Ростове не произошло

Глава Общероссийского профессионального союза футболистов Роман Широков подвёл итоги матча 24-го тура РФПЛ между «Ростовом» и «Спартаком» (3:0).
«Предполагал две недели назад, что „Ростов“ забьёт и выиграет в одном из ближайших туров и, скорее всего, это произойдёт в домашнем матче. Плюс „Ростов“ удачно играет с лидерами, и вот после засухи команду наконец прорвало. Не скажу, что победа ростовчан была ожидаема, но удивляться тут точно нечему. У „Спартака“ всё ещё большой задел. Не скажу, что „Спартак“ может себе позволить так проигрывать, но страшного ничего в Ростове не произошло. Да, проиграли. Да, неприятно. Но теперь нужно брать своё в оставшихся матчах, с чем у спартаковцев, думаю, проблем не возникнет.
Не скажу, что Каррера тактически в чём-то проиграл Бердыеву. «Спартак» неплохо начал матч. Просто „Ростов“ спокойно играл в свою игру и реализовывал моменты. Началось с того, что Калачёв отдал классную передачу, а Бухаров замкнул. Александр весь сезон проводит отлично, и в этом матче сыграл прекрасно. Ну а дальше дело техники: при счёте 1:0, когда соперник летит в атаку и открываются большие зоны, „Ростов“ лучше всех знает, как действовать. Он так „Баварию“ обыграл", — поделился мнением Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.
Полную версию разбора матчей 24-го тура РФПЛ от Широкова читайте на «Чемпионате» начиная с 8:30.