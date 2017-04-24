Фёллер признаёт, что «Байер» борется за выживание в Бундеслиге

Спортивный директор леверкузенского «Байера» Руди Фёллер был очень расстроен после гостевого матча 30-го тура чемпионата Германии с «Фрайбургом». Гости потерпели поражение со счётом 1:2.
«Это сезон, который нужно проклинать. Посмотрим, насколько быстро нам удастся завоевать три очка. Теперь на кон поставлено всё, и мы больше не смеем смотреть на верхние строчки турнирной таблицы. Каждый игрок нашей команды должен выкладываться максимально, так как одной зрелищной игры недостаточно», — цитирует Фёллера интернет-издание Sport1.
На сегодня «Байер» с 36 очками занимает 12-е место в турнирной таблице.