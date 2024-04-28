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В «Ахмате» ответили на вопрос о продлении контрактов с футболистами текущего состава

В «Ахмате» ответили на вопрос о продлении контрактов с футболистами текущего состава
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Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал разгромную победу грозненской команды в сегодняшнем матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с «Пари НН» (5:1), а также высказался о возможном продлении контрактов с действующими футболистами клуба.

МИР Российская Премьер-лига . 26-й тур
28 апреля 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
5 : 1
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Конате – 26'     1:1 Кутателадзе – 42'     2:1 Камилов – 45+5'     3:1 Конате – 53'     4:1 Шатара – 65'     5:1 Садулаев – 88'    
Удаления: нет / Боженов – 56'

«Хорошо, что победили. Поздравляю команду! Убедительная победа, которая придаст сил и уверенности. Осталось четыре матча, которые, надеюсь, проведём на том же уровне. Три победы подряд? Эти вопросы лучше задавать главному тренеру, но говорить об этом сейчас неуместно. Команда попала в трудную ситуацию и проявляет себя, чтобы всё исправить.

Переговоры по новым контрактам сейчас ни с кем не ведутся. После окончания сезона будем со всеми разговаривать. Все понимают, что надо сначала исправить ситуацию. Команда должна быть сосредоточена на том, чтобы набрать как можно больше очков и порадовать болельщиков. Все футболисты знают наше к ним отношение, так что будем разговаривать после того, как исправим ситуацию», – сказал Айдамиров в интервью Metaratings.

На данный момент «Ахмат» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков и имея отрыв в три очка от зоны стыковых матчей. До конча чемпионата-2023/2024 осталось четыре тура.

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