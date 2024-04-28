В «Ахмате» ответили на вопрос о продлении контрактов с футболистами текущего состава

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал разгромную победу грозненской команды в сегодняшнем матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с «Пари НН» (5:1), а также высказался о возможном продлении контрактов с действующими футболистами клуба.

«Хорошо, что победили. Поздравляю команду! Убедительная победа, которая придаст сил и уверенности. Осталось четыре матча, которые, надеюсь, проведём на том же уровне. Три победы подряд? Эти вопросы лучше задавать главному тренеру, но говорить об этом сейчас неуместно. Команда попала в трудную ситуацию и проявляет себя, чтобы всё исправить.

Переговоры по новым контрактам сейчас ни с кем не ведутся. После окончания сезона будем со всеми разговаривать. Все понимают, что надо сначала исправить ситуацию. Команда должна быть сосредоточена на том, чтобы набрать как можно больше очков и порадовать болельщиков. Все футболисты знают наше к ним отношение, так что будем разговаривать после того, как исправим ситуацию», – сказал Айдамиров в интервью Metaratings.

На данный момент «Ахмат» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков и имея отрыв в три очка от зоны стыковых матчей. До конча чемпионата-2023/2024 осталось четыре тура.