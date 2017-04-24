КДК может наказать «Урал» за три удаления в матче с «Зенитом»

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц рассказал, какие вопросы внесены в повестку дня очередного заседания после матчей 24-го тура РФПЛ.
«По матчу «Крылья Советов» — «Рубин», болельщики «Крыльев» демонстрировали несогласованный баннер. По матчу «Краснодар» — «Арсенал», мы рассмотрим, что болельщики «Арсенала» демонстрировали атрибутику с ненормативной лексикой.
По матчу «Зенит» — «Урал», рассмотрим поведение болельщиков гостей, которые использовали пиротехнику. Также рассмотрим неподобающее поведение команды «Урал», которая получила три удаления. И отдельно рассмотрим удаление нападающего «Урала» Романа Павлюченко.
По матчу «Ростов» — «Спартак» мы рассмотрим удаление полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.