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КДК может наказать «Урал» за три удаления в матче с «Зенитом»

24 апреля 2017, понедельник. 10:41. Футбол

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц рассказал, какие вопросы внесены в повестку дня очередного заседания после матчей 24-го тура РФПЛ.

«По матчу «Крылья Советов» — «Рубин», болельщики «Крыльев» демонстрировали несогласованный баннер. По матчу «Краснодар» — «Арсенал», мы рассмотрим, что болельщики «Арсенала» демонстрировали атрибутику с ненормативной лексикой.

По матчу «Зенит» — «Урал», рассмотрим поведение болельщиков гостей, которые использовали пиротехнику. Также рассмотрим неподобающее поведение команды «Урал», которая получила три удаления. И отдельно рассмотрим удаление нападающего «Урала» Романа Павлюченко.

По матчу «Ростов» — «Спартак» мы рассмотрим удаление полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Зенит ФК Крылья Советов ФК Ростов ФК Рубин ФК Спартак ФК Урал Артур Григорьянц Роман Павлюченко Болельщики — Футбол КДК
Новости. Футбол
24 апреля 2017, понедельник
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