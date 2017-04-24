Майкон: я уверен, что в матче с ЦСКА забьёт Ари, он набрал великолепную форму

Нападающий «Локомотива» Маркес Майкон поделился ожиданиями от предстоящей встречи 25-го тура РФПЛ с ЦСКА и выразил мнение, что форвард «железнодорожников» Ари обязательно забьёт гол в дерби.
«Думаю, у обеих команд будет одинаковая мотивация. И «Локомотив», и ЦСКА будут играть только на победу. Надеемся взять три очка. Кардинальных изменений в тренировках нет. Мы в хорошей форме и готовы выкладываться на 100% в каждом матче.
У ЦСКА я бы выделил Дзагоева. ЦСКА – вообще хорошая команда. «Армейцы» идут на втором месте и практически не пропускают. Но я уверен, что в матче с ЦСКА забьёт Ари. Он набрал великолепную форму", — цитирует Майкона пресс-служба «Локомотива».