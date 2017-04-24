Роналдиньо, Пуйоль, Иньеста и Агуэро записали видеопоздравление Месси

«Барселона» выложила в своём аккаунте в YouTube видео, в котором друзья Лионеля Месси поздравили аргентинца с 500-м голом в составе сине-гранатовых. В числе прочих поздравления Месси оставили Роналдиньо, Карлес Пуйоль, Андрес Иньеста и Серхио Агуэро.
«Лео, брат, отправляю тебе сообщение, чтобы поздравить тебя с твоими 500 голами. Я помог тебе забить первый из этих 500 голов, я очень рад за тебя, поздравляю со всей любовью», — сказал Роналдиньо.
«Продолжай бить рекорды», — отметил Агуэро в числе прочего.