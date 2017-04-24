«Арсенал» — «Манчестер Сити» – 2:1. Видеообзор матча

«Арсенал» победил «Манчестер Сити» в полуфинале Кубка Англии. Встреча проходила в Лондоне на стадионе «Уэмбли» и завершилась в дополнительное время со счётом 2:1 в пользу «канониров».
На 62-й минуте Яя Туре сделал длинный заброс вперёд, а Серхио Агуэро перебросил Петра Чеха. На 71-й минуте Алекс Окслейд-Чемберлен навесил во вратарскую, Начо Монреаль оказался один и вколотил мяч в нижний угол.
На 101-й минуте Месут Озил выполнил навес в штрафную, мяч отскочил к Алексису Санчесу, который расстрелял ворота «Сити». В финале Кубка Англии «Арсенал» 27 мая сыграет с «Челси».