Тарасов: судья назначил смешной пенальти в пользу «Амкара»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов прокомментировал решение арбитра Сергея Иванова назначить пенальти в пользу команды соперника в домашнем матче 24-го тура РФПЛ с «Амкаром» (3:3).
Пенальти был назначен при счёте 3:1 в пользу «железнодорожников». На 61-й минуте после подката защитника «Локомотива» Соломона Кверквелии в штрафной упал полузащитник «Амкара» Роланд Гиголаев, после чего арбитр указал на точку.
«Согласен, что пенальти в пользу «Амкара» смешной. Мне жаль Кверквелию, который сильно переживал. После этого он бегал и постоянно пытался доказать, что не фолил. А третий гол «Амкара» — говорят, что был офсайд. Что даст протест на судейские решения? Мы могли побороться за большее, но нас чуть отодвинули. Не слышал, чтобы судья извинялся перед Сёминым. Заголовки такие видел, но точно не знаю. Игра прошла, двигаемся дальше. Сёмин нам сказал, что мы всё равно должны были доводить дело до победы. Я тоже считаю, что преимущество в два мяча нельзя было терять», — сказал Тарасов в эфире програмы «Тотальный разбор».