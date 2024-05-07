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«Монстр возвращается». «Флуминенсе» объявил о подписании контракта с Тьяго Силвой

«Монстр возвращается». «Флуминенсе» объявил о подписании контракта с Тьяго Силвой
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«Флуминенсе» объявил, что 39-летний центральный защитник Тьяго Силва, на текущий момент выступающий в «Челси», возвращается в клуб. Грядущим летом у бразильского футболиста заканчивается контракт с «синими».

«Снова дома. Монстр возвращается», — написала пресс-служба «Флуминенсе» в соцсети Х (ранее Twitter).

Фото: Соцсети «Флуминенсе»

Напомним, бразильский футболист выступал за взрослую команду «трёхцветных» с 2006 по 2009 год. За этот период он принял участие в 97 матчах во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и четырьмя результативными передачами.

В нынешнем сезоне 39-летний защитник принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.

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