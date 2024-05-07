Воспитанник ЦСКА Тесленко: обид на армейцев нет, особого настроя на матчи с ними — тоже

Бывший защитник молодёжной команды ЦСКА Егор Тесленко, ныне выступающий за «Рубин», рассказал о своём отношении к красно-синим. Напомним, вчера, 6 мая, в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги казанский клуб сыграл вничью с армейцами (2:2).

— Вы прошли через академию ЦСКА. Есть ли особый настрой на матчи с армейцами?

— Нет, абсолютно никакого.

— А обиды, что не дали шанс в ЦСКА?

— Нет, никаких обид нет, — сказал Тесленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, в нынешнем сезоне Тесленко принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 800 тыс.

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