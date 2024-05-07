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Воспитанник ЦСКА Тесленко: обид на армейцев нет, особого настроя на матчи с ними — тоже

Воспитанник ЦСКА Тесленко: обид на армейцев нет, особого настроя на матчи с ними — тоже
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Бывший защитник молодёжной команды ЦСКА Егор Тесленко, ныне выступающий за «Рубин», рассказал о своём отношении к красно-синим. Напомним, вчера, 6 мая, в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги казанский клуб сыграл вничью с армейцами (2:2).

МИР Российская Премьер-лига . 27-й тур
06 мая 2024, понедельник. 20:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 2
Рубин
Казань
0:1 Рожков – 42'     1:1 Файзуллаев – 45+2'     2:1 Чалов – 74'     2:2 Даку – 90+3'    

— Вы прошли через академию ЦСКА. Есть ли особый настрой на матчи с армейцами?
— Нет, абсолютно никакого.

— А обиды, что не дали шанс в ЦСКА?
— Нет, никаких обид нет, — сказал Тесленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, в нынешнем сезоне Тесленко принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 800 тыс.

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