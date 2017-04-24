Еськов: я руководствовался рекомендациями УЕФА, показывая вторую жёлтую Бикфалви

Главный арбитр матча 24-го тура РФПЛ «Зенит» — «Урал» (2:0) Алексей Еськов объяснил некоторые из принятых им решений. Екатеринбургская команда доигрывала матч ввосьмером из-за удалений Эрика Бикфалви, Романа Павлюченко и Романа Емельянова.
«В Санкт-Петербурге у меня была психологически сложная встреча и не менее тяжёлая предстояла бы. Поэтому к предоставленной мне паузе отнёсся с пониманием. Жду решения контрольно-квалификационной комиссии. Что касается первого удаления, то есть видеоматериалы УЕФА, которые показывают нам как на предсезонных сборах, так и на семинарах с участием зарубежных судей. Моменты в этих нарезках похожие – футболист играет в мяч, после чего шипами попадает в голеностоп. Я руководствовался рекомендациями УЕФА. Момент сложный, но нас обязывают делать именно так. Если не принимаю в матчах под эгидой УЕФА такие решения, мне снижают оценку. Согласен, сначала действительно было сыграно в мяч. Но есть правила и видеоматериалы, на основе которых арбитры обязаны выносить вердикт. Этот эпизод трактуется как фол, способный нанести вред здоровью футболиста. Потому что, попадая сначала в мяч, затем футболист играет и открытыми шипами. Даже несмотря на то, что сначала человек касается мяча, это безрассудное действие.
Конечно, неприятно всё это слышать в свой адрес. Я всю жизнь в футболе, вырос в спортивной семье, отец у меня заслуженный тренер, дядя играл. Конечно, когда люди делают такие заявления о моём отстранении, то возникают определённые переживания. Решения по ходу встречи принимал в соответствии с требованиями ФИФА и УЕФА – и по карточкам, и по единоборствам выдерживал линию: если обратите внимание, в первом тайме практически не было фолов. Если я ошибаюсь, то не скрываю этого. Все живые люди. Если в каком-либо матче допустил промах, не стесняюсь сказать: «Извините, был не прав».
Конечно, я переживаю. Человек не железный, работа сложная. Но в судействе, как и в жизни, нет сослагательного наклонения – если бы да кабы. Нет черновика, всё на чистовик. И готовимся профессионально и работу выполняем так же", — цитирует Еськова «Спорт-экспресс».