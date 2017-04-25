Санчис считает, что С. Рамоса могли и не удалить за фол против Месси

Бывший защитник мадридского «Реала» Мануэль Санчис проанализировал некоторые эпизоды матча 33-го тура чемпионата Испании между «сливочными» и «Барселоной». Санчис, в частности, прокомментировал удаление защитника Серхио Рамоса во втором тайме за нарушение правил против нападающего каталонской команды Лионеля Месси.
«Конечно, действия Рамоса бросаются в глаза, однако он не наносит травмы Месси. Мне кажется, что этот фол тянет на жёлтую карточку. В любом случае для арбитра в такой ситуации очень сложно принимать решение», — цитирует Санчиса Cope.
«Барселона» победила на выезде «Реал» со счётом 3:2, а Месси стал автором дубля.