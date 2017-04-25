Глушаков дисквалифицирован на один матч РФПЛ и сыграет с ЦСКА

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц рассказал, какие решения приняты на очередном заседании комитета по итогам матча 24-го тура РФПЛ «Ростов» — «Спартак».
«По матчу «Ростов» — «Спартак» мы рассмотрели удаление полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова. Сам игрок присутствовал на заседании и сказал, что в его действиях не было умышленной агрессии. После эпизода он извинился на поле и после матча перед Нобоа. Мы приняли решение не дисквалифицировать его дополнительно. Он пропустит только матч с „Уралом“, — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.
Таким образом, капитан красно-белых сможет принять участие в предстоящем столичном дерби с ЦСКА, которое пройдёт 30 апреля на «ВЭБ-Арене».