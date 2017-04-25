Глава «Урала»: в КДК сидят мудрые люди, а с арбитром я не разговаривал и не хочу

Президент «Урала» Григорий Иванов поделился мнением о решении Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза дисквалифицировать нападающего Романа Павлюченко на три матча РФПЛ, два из которых — условно с испытательным сроком шесть месяцев. Павлюченко был вызван на заседание КДК из-за удаления, полученного в гостевом матче 24-го тура РФПЛ с «Зенитом» (0:2) за нецензурную брань в адрес арбитра Алексея Еськова. Помимо дисквалификации Павлюченко оштрафован на 100 тыс. рублей.
«Доволен ли я решением? Не надо вообще попадать на КДК! Я высказался на заседании, а Рома принёс извинения. Я доволен, что Роман сможет нам помочь в следующих играх. Рад, что комитет пошёл нам навстречу и принял такое решение. В КДК сидят мудрые люди, и мы благодарны за то, что они с пониманием отнеслись ко всей ситуации.
С арбитром я не разговаривал и не хочу. Что касается штрафа, то он наложен на самого футболиста — а кто его будет платить, разберёмся уже вместе с Романом», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Гринчиком.