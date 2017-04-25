Павлюченко дисквалифицирован на один матч РФПЛ и два условно

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц рассказал, какие решения приняты на очередном заседании комитета по итогам матча 24-го тура РФПЛ «Зенит» — «Урал» (2:0). Удалённый с поля нападающий Роман Павлюченко был дисквалифицирован на один матч российской Премьер-Лиги и два условно.
«По матчу «Зенит» — «Урал»: болельщики гостей использовали пиротехнику, за это клуб оштрафован на 20 тыс. рублей. На заседании присутствовали президент «Урала» Григорий Иванов и футболист Роман Павлюченко. Со стороны игрока была нецензурная брань в адрес арбитра Еськова и умышленный физический контакт, когда Павлюченко наступил на ногу Еськову. Павлюченко сказал, что наступил случайно, и арбитр это подтвердил. Поэтому мы рассматривали вопрос нецензурной брани в адрес судьи. Павлюченко извинился за своё поведение. Мы приняли во внимание, что за шесть лет у него не было красных карточек. Мы принимали решение по нецензурной брани и решили дисквалифицировать нападающего «Урала» Романа Павлюченко на три матча РФПЛ, при этом один матч 25-го тура считать реальным исполнением, а два матча условными, с испытательным сроком — 6 месяцев, также оштрафовать его на 100 тыс. рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.