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События вчера Сейчас Сегодня Завтра

«Айнтрахт» в серии пенальти победил «Боруссию» М и вышел в финал Кубка Германии

26 апреля 2017, среда. 00:35. Футбол

В полуфинальном матче Кубка Германии франкфуртский «Айнтрахт» в серии пенальти победил в Мёнхенгладбахе местную «Боруссию».

На 15-й минуте Талеб Тавата вывел гостей вперёд, а в компенсированное к первому тайму время счёт сравнял Йонас Хофман.

Во второй тайме голов забито не было и для определения победителя понадобились дополнительные полчаса. За это время зрители голов также не увидели и была назначена серия пенальти, в которой удача была на стороне «Айнтрахта» — 7:6. Таким образом, команда из Франкфурта вышла в финал Кубка Германии.

Второй финалист турнира определится в среду в Мюнхене, где «Бавария» примет дортмундскую «Боруссию».

Кубок Германии. 1/2 финала
25 апреля 2017, вторник. 21:45 МСК
Боруссия М
Мёнхенгладбах
1 : 1 6:7
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
0:1 – Тавата – 15, 1:1 – Хофман – 45+2
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Айнтрахт Боруссия М
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