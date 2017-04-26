Экс-игрок «Кубани» Джефтон: тренер Яковенко давал нам много неизвестных таблеток

Бывший защитник «Кубани» и «Рубина» Джефтон рассказал о периоде работы с экс-наставником краснодарцев Павлом Яковенко. По словам бразильского футболиста, украинский специалист заставлял его и его партнёров пить некие таблетки.
«Яковенко — очень строгий тренер. Работал много над техникой и давал огромные нагрузки. Четыре тренировки в день! Например, на сборах в Анталье в шесть часов утра мы идём жонглировать. Потом в одиннадцать — час тренировки. С четырёх до шести ещё одна тренировка. И в десять – бассейн. Ещё у него женатые люди могли идти домой, а неженатые должны были жить на базе клуба. Я ещё неженатый был. Надо было жениться.
Он много таблеток давал пить. Кто не пьёт – всегда штраф. Никто не знал, что это за таблетки. Его спрашивали: «Что это?» Но он никогда не говорил. Я немного пил эти таблетки, немного выбрасывал. Но Яковенко всегда смотрел, как мы пьём их. Когда он не видел, мы шли к себе и выбрасывали в унитаз", — сказал Джефтон в интервью еженедельнику «Футбол».