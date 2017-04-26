Конте: забить «Саутгемптону» в конце первого тайма было очень важно для «Челси»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал победу над «Саутгемптоном» (4:2) в матче 34-го тура Премьер-лиги.
«Это хорошая победа, я доволен усилиями своих игроков. Было непросто после тяжелого матча с „Тоттенхэмом“. „Саутгемптон“ обладает хорошими игроками и показывает хороший футбол.
Забить гол в конце первого тайма было очень важно. Я был уверен, так как команда показала волю к победе. В конце сезона важно оставаться уверенными и думать о своей игре, а не о соперниках", — цитирует Конте BBC Sport.