Погба не поможет «Манчестер Юнайтед» в матче с «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба пропустит манкунианское дерби. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер «красных дьяволов» Жозе Моуринью. Ранее португалец дал понять, что француз может не сыграть с «Манчестер Сити».
Поль Погба отыграл 120 минут в ответной встрече 1/4 финала Лиги Европы с «Андерлехтом» (2:1) и был заменён на 90-й минуте в матче 34-го тура АПЛ с «Бёрнли» (2:0). Тогда Моуринью посетовал на усталость Погба.
В то же время в строй вернулись Антонио Валенсия и Андер Эррера. Оба будут готовы сыграть в четверг.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестре Сити» — «Манчестер Юнайтед». Встреча состоится 27 апреля. Начало – в 22:00 мск.