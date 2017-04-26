Гончаренко: где-то ЦСКА даже форсировал атаки — всё для болельщиков

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал домашнюю победу над «Локомотивом» (4:0) в матче 25-го тура российской Премьер-Лиги.
«Футбольная погода сегодня была, поле с каждым матчем становится лучше. Мы провели достаточно много хороших атак. Где-то даже форсировали атаки вместо того, чтобы сохранить мяч – всё для болельщиков. Единственное, что меня сильно расстроило, — это потеря Дзагоева. В любом случае мы найдём, как его компенсировать, чтобы сохранить структуру игры в атаке – раньше уже играли без Алана.
Для того чтобы идти в гости, надо, чтобы дома всё хорошо было. В первую очередь пляшем от обороны. Выстроив защиту, переходим к атаке. Работа тренера в том и заключается, чтобы находить баланс, правильное соотношение между обороной и атакой. Не расслабит ли команду такая крупная победа? У нас достаточно опытная команда, и на неё не оказывают влияние ни победы, ни отрицательный результат. В равной степени подходим к любому сопернику", — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.
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