Эллардайс: «Кристал Пэлас» устроил «Тоттенхэму» настоящий ад в первом тайме

Главный тренер «Кристал Пэлас» Сэм Эллардайс подвёл итоги матча с «Тоттенхэм Хотспур» (0:1) в 28-м туре английской Премьер-лиги.
«Команда продемонстрировала впечатляющую игру против сильного соперника, несмотря на то, что у нас было мало времени на восстановление. Мы устроили „Тоттенхэму“ настоящий ад в первом тайме. Возможно, мы сыграли бы на равных до конца, если бы имели столько же времени после предыдущего матча, как и соперник. Эриксен забил потрясающий гол, но мне очень жаль моих футболистов, которые не смогли удержать результат», — приводит слова Эллардайса BBC.