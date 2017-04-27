Наставник «РБ Лейпциг»: стиль игры команд Клоппа оказал на меня большое влияние

Главный тренер «РБ Лейпциг» Ральф Хазенхюттль рассказал, концепции каких специалистов вдохновляли его в наибольшей степени. Хазенхюттль, в частности, назвал бывшего наставника дортмундской «Боруссии» Юргена Клоппа, возглавляющего ныне «Ливерпуль».
«Стиль игры команд Клоппа оказал на меня большое влияние», — цитирует Хазенхюттля интернет-портал Goal.
Относительно игры своей команды тренер отметил: «Можно сказать, что в данный момент «Лейпциг» переживает чудесную сказку. Ведь было бы сумасшествием, если бы новичок Бундеслиги завоевал право выступления на групповом этапе Лиги чемпионов. Не знаю, сможет ли какая-то команда когда-нибудь сделать такое».
По итогам 30 туров чемпионата Германии «Лейпциг» с 62 очками занимает 2-е место в турнирной таблице, уступая мюнхенской «Баварии» 8 очков.