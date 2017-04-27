Сорокин: газон на «Крестовском» растёт, может, не так активно и красиво

Генеральный директор оргкомитета по подготовке и проведению чемпионата мира — 2018 и Кубка конфедераций — 2017 Алексей Сорокин рассказал о готовности арены в Санкт-Петербурге, объяснив ситуацию с газоном на «Крестовском».
«Мы очень пристально за этим следим. Газон долго «просыпался», но сейчас растёт. Может, не так активно и красиво, как ожидалось, но прогресс заметен. Просто процесс происходит чуть медленнее, чем ожидалось.
Во-первых, Питер всё-таки не южный город, здесь свой достаточно суровый климат. Во-вторых, крышу стадиона впервые раздвинули только несколько недель назад. То есть рост травы происходил исключительно в искусственных условиях – вентиляция и подсветка производились с помощью специального оборудования. Если бы это была южная полоса и газон находился бы на открытом, полностью вентилируемом стадионе, было бы легче. Здесь же рост травы приходится обеспечивать инженерным способом.
«Убили» газон, когда тестировали выдвижное поле? Это тоже неправда. Газон не затрагивается при выдвижении. Притом такой манёвр производился всего один раз. И до Кубка конфедераций выкатывать газон за пределы стадиона никто не планирует.
Конечно, объект большой, со сложной историей строительства, со сменой подрядчиков, архитекторов и так далее. Наверное, всё это тянет за собой некий шлейф. Но с лета прошлого года мы видим большой прогресс. Администрация города выполнила все обещания, стадион получил заключение соответствия в необходимый срок. А дальше – нюансы жизни футбольной арены. На нём просто надо поиграть как можно больше, чтобы его освоить», — сказал Сорокин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Марку Бессонову.
Полностью интервью с Алексеем Сорокиным читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.