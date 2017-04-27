Французская прокуратура расследует процесс выбора стран-хозяев ЧМ-2018 и ЧМ-2022

Финансовая прокуратура Франции начала предварительное расследование процесса выборов стран-хозяек чемпионатов мира 2018 и 2022 годов, сообщает Le Monde.
PNF ведёт предварительное расследование по статьям «коррупция», «преступный сговор» и «злоупотребление влиянием».
Представители прокуратуры встречались с экс-главой Международной федерации футбола Йозефом Блаттером, и 20 апреля он был допрошен в качестве свидетеля.
Россия и Катар получили право на проведение чемпионатов мира 2018 и 2022 годов соответственно в декабре 2010 года.
Источник отмечает, что PNF должен сосредоточить своё внимание на французских фигурантах дела о выборах стран-хозяек чемпионатов мира.
В статье упоминается бывший президент УЕФА Мишель Платини, но его PNF по данному делу пока не допрашивала.