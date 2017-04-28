«Шальке-04» не намерен расставаться с полузащитником Горецка

Полузащитник «Шальке-04» Леон Горецка не покинет свой нынешний клуб. Об этом заявил спортивный директор гельзенкирхенского клуба Кристиан Хайдель.
«У нас есть только один план: мы будем двигаться дальше вместе с Горецка. Покинет он «Шальке» или нет, решение об этом принимаем только мы сами», — цитирует Хайделя Bild.
В услугах игрока заинтересован не один европейский клуб. Ранее бывший футболист мюнхенской «Баварии» Лотар Маттеус рекомендовал клубу приобрести этого футболиста.
Контракт Горецка с «Шальке-04» рассчитан до лета 2018 года.