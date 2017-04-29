Дибала: «Ювентус» сыграл с «Аталантой» слишком расслабленно

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала прокомментировал результат матча 34-го тура серии А, в котором туринцы на выезде сыграли вничью с «Аталантой» (2:2), упустив победу на 89-й минуте.
«Мы вышли на поле слишком расслабленными. После перерыва мы, казалось, смогли изменить ход игры, поэтому сейчас очень недовольны ничьей.
Чемпионат ещё не закончен. Мы знали, что «Аталанта» со всеми играет очень удачно на своем поле, «Ювентус» должен был добиться большего. Как бы то ни было, теперь все мысли – о Лиге чемпионов", — приводит слова Дибалы Tuttomercatoweb.