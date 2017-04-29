Балаге: де Хеа не просил руководство «МЮ» продать его в «Реал»

Журналист и обозреватель Sky Sports Гийом Балаге поделился информацией о возможном переходе в «Реал» голкипера «Манчестер Юнайтед» Давида де Хеа. Ранее сообщалось, что мадридский клуб договорился с 26-летним футболистом, который согласен получать в Испании меньше € 12 млн в год и якобы попросил «МЮ» продать его «Реалу».
«Хочет ли «Реал» де Хеа? В этом нет сомнений. Но меня удивляет эта ситуация, так как у «МЮ» нет нужды продавать де Хеа. Неужели клуб готов его отпустить? К тому же зачем самому игроку уходить в «Реал» из топ-клуба на подъёме, где он без вопросов номер один? У де Хеа будет меньше зарплата, но больше давления.
Много раз испанская пресса писала, что де Хеа не просто хочет уйти из «МЮ», но даже попросил о трансфере. Мне сказали, что он не говорил руководству «Юнайтед» ничего подобного.
Надёжные источники сообщили мне, что «МЮ» готов потратить этим летом от £ 300 до £ 400 млн. Я не пойму, зачем им продавать де Хеа, одного из своих самых ценных игроков, особенно если он не хочет уходить?» — сказал Балаге.